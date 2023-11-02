YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da POYD'nin geleneksel toplantısı yapıldı

Antalya'da POYD'nin geleneksel toplantısı yapıldı

02.11.2023 07:42 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Profesyonel Otel Yöneticileri Derneğinin (POYD) geleneksel toplantısı gerçekleştirildi.

Antalya'da POYD'nin geleneksel toplantısı yapıldı

Belek'te bir otelde düzenlenen toplantıya POYD Başkan Yardımcısı Hakan Saatçioğlu ve POYD üyeleri katıldı.

Saatçioğlu, buradaki konuşmasında, bu yıl Antalya'ya eylül sonuna kadar 12 milyon 850 bin turistin geldiğini söyledi.

Rus turist sayısında azalma olmasına rağmen 2019 yılı sayılarını aştıklarını belirten Saatçioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sayıyı 2019 yılını baz alırsak artış var, 200 bin daha fazla turist ağırladık. Ruslar her zamanki gibi birinci sırada, yaklaşık 2 milyon 900 bin. 2019 yılı ile karşılaştırdığımızda Rusya pazarında yüzde 36'lık bir kaybımız var. Almanya pazarı Antalya'ya gelen turist sıralamasında ikinci sırada. Almanya'dan bu yıl 2 milyon 600 bin turist geldi. 2019 yılıyla karşılaştırdığımızda ise yüzde 25'lik bir artış var ve bu çok sevindirici. İngiliz turistte de ciddi artış var. 1 milyon bandının üzerine çıktılar. 2024 yılında ise 2023 yılının sayılarını geçeceğimize inanıyorum."

Turist sayısında ve turizm gelirlerinde artış olduğunu kaydeden Saatçioğlu, buna rağmen giderler konusunda sıkıntı yaşanabileceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından POYD'nin yeni üyelerine rozet takıldı.

Antalya'da POYD'nin geleneksel toplantısı yapıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elazığ’da otomobil takla attı: 1 yaralıElazığ’da otomobil takla attı: 1 yaralı
Kocaeli'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandıKocaeli'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildiAdıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
antalya Serik

Antalya Namaz Vakitleri 2 Kasım Perşembe

İmsak
05:54
Sabah
07:15
Öğle
12:46
İkindi
15:41
Akşam
18:07
Yatsı
19:23

Antalya Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Perşembe

Sümeyye eczanesi
Dosemealti
Şen eczanesi
Kemer
Sevindi eczanesi
Alanya
Şirin eczanesi
Alanya
Nur eczanesi
Alanya
Dönmez eczanesi
Serik
Kaş eczanesi
Kas
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sahile vuran gizemli top! "Başka bir dünyadan" denildi

Sahile vuran gizemli top! "Başka bir dünyadan" denildi

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Çay demlemeye daldılar çocukları unuttular

Çay demlemeye daldılar çocukları unuttular

Babaannesine gitti! Macun yerine protez...

Babaannesine gitti! Macun yerine protez...

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.