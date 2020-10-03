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Antalya'da PTT şubesinden bıçak tehdidiyle soygun yapan zanlı yakalandı

ANTALYA HABERLERİ  | 03.10.2020 11:25 | Son Güncelleme

Şubeden yaklaşık 5 bin lira alan şüpheli tutuklandı

Antalya'da kargo gönderme bahanesiyle elindeki kutuyla girdiği PTT şubesinden bıçak tehdidiyle 5 bin lira alan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kepez ilçesi Sütçüler Caddesi'ndeki Habibler PTT şubesinden 30 Eylül'de bıçak tehdidiyle yaklaşık 5 bin lira alan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

PTT çalışanından "Bankaya borcum var, zaten cezaevine gireceğim" diyerek parayı alan şüphelinin, olay yerinden uzaklaştığı aracın plakası tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, O.C, gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyette, borcu olduğu için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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