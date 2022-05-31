Antalya'da refüjdeki ağaçlara çarpan tur minibüsündeki 12 kişi yaralandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, refüjdeki ağaçlarla aydınlatma direğine çarpan tur minibüsündeki 11 turist ve sürücü yaralandı.

Kemer ilçesindeki bir otelden aldığı Rus turistleri Demre ilçesine götüren Ahmet Ali D'nin kullandığı 07 AHE 571 plakalı tur minibüsü, Ahmet Aliağa Bulvarı'ndaki refüjde bulunan ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile 11 turist, sağlık ekiplerince Kumluca ve Finike ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



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