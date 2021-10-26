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Antalya'da "Rus Film Günleri" etkinliği düzenlendi

26.10.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da "Rus Film Günleri" etkinliği düzenlendi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlenen "Rus Film Günleri" etkinliğinde 6 Rus filmin Türkiye prömiyeri yapıldı.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye ile Rusya Dostluk ve Kültür Derneği iş birliğinde düzenlenen "Rus Film Günleri" bir hafta sürdü.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 6 Rus filmi Türkiye prömiyeri gerçekleştirdi. Filmler, Türkçe altyazılı olarak sinemaseverlerle buluştu.

İzleyiciyi Rus sinema kültürüyle tanıştırmayı amaçlayan "Rus Film Günleri"nde gösterimler ücretsiz yapıldı. Organizasyonda "Karşılaşmalar", "Yak Güneş Gibi Yak", "Kızıl Hayalet", "Vesuri", "Sınırda" ve "Küçük Savaşçı" gibi bu yılın öne çıkan yapımları gösterildi.

Rusya'nın onur ödülü sanatçıları Marina Yakovleva, Natalia Bondarchuk, Elena Valyushkina, Alexander Tyutryumov ile aktörler Irina Shvedova, Evgeny Banifatov, Dmitry Tikhonov, Maksim Kolosov ve yönetmenler Sergey Novozhilov, Andrey Bogatyrev etkinliğe katılanlar arasında yer aldı.

"Rus Film Günleri"nin Türkan Şoray Kültür Merkezi'ndeki kapanış prömiyerine katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal,etkinlikle şehrin renklendiğini ve sanatla dolduğunu ifade etti.

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