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Antalya’da Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimlerde izinler durduruldu

ANTALYA HABERLERİ  | 15.09.2020 09:51 | Son Güncelleme

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı tüm birimlerde, yasal mazeret izinleri (evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat) hariç, yıllık izinler ve 5 hizmet yılı nedeniyle verilen ücretsiz izinler ikinci bir emre kadar durduruldu.İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bağlı birimlere gönderilen yazıda, kararın salgınla etkin mücadele kapsamında alındığı kaydedildi.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı tüm birimlerde, yasal mazeret izinleri (evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat) hariç, yıllık izinler ve 5 hizmet yılı nedeniyle verilen ücretsiz izinler ikinci bir emre kadar durduruldu.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bağlı birimlere gönderilen yazıda, kararın salgınla etkin mücadele kapsamında alındığı kaydedildi. Yazıda ayrıca Covid-19 salgınının kentte yayılımının en aza indirilmesi, salgınla mücadele ve etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetler kapsamında il müdürlüğü ve bağlı tüm birimlerde yasal mazeret izinleri (evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat) hariç, yıllık izinler ve 5 hizmet yılı nedeniyle verilen ücretsiz izinlerin ikinci bir emre kadar durdurulduğu bilgisi paylaşıldı.

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