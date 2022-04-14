Antalya'da sahillerde güneşli hava yoğunluğu

Antalya'da turistler ve vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkardı, bazıları denize girdi.

Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 17 derece kaydedildiği Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve turistler, Konyaaltı Sahili'nde güneşlendi.

Sahilde güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler denize girdi, kimi aileler çocuklarıyla kumsalda oynadı, çocuklar da oyuncak köpük uçurdu. Bazıları da bisiklet sürdü, köpekleriyle palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı.

Bazı tatilciler deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak kitap okudu, parklarda spor yaptı. Andrenalin tutkunları da Varyant bölgesinde yamaç paraşütü gerçekleştirdi.

Bölgede toplanan vatandaşlar, kayalıkların ve ağaçların üzerinde süzülen paraşütçüleri izledi.

