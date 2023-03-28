Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden çocuk, mezarı başında anıldı

Pınar'ın ailesinin yanı sıra sınıf arkadaşları ve Belek Limak Ortaokulu Müdürü Eren Kansu, Serik ilçesi Belek Mahallesi'ndeki mezarlıkta bir araya geldi. Pınar'ın mezarına çiçek bırakılıp, dua edildi.

Pınar'ın babası ve Güvenli Sokaklar, Yaşam Hakkı Savunma Derneği Başkanı Murat Pınar, gazetecilere, kızının ölümünden bir yıl geçtiğini ve acısının her geçen gün katlanarak arttığını söyledi.

Annesi Derya Pınar, kızının resmine sarılarak gözyaşı döktü.

Arkadaşlarından Yiğit Yorulmaz, Pınar'ın iyi bir arkadaş olduğunu belirterek, onu bu şekilde kaybettikleri için üzgün olduklarını kaydetti.

Mahra Melin Pınar, Belek Mahallesi'nde geçen yıl 5 Mart'ta sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun çarpması sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 23 gün sonra hayatını kaybetmişti.

