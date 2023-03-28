YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden çocuk, mezarı başında anıldı

Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden çocuk, mezarı başında anıldı

28.03.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da, sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, ölümünün birinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Pınar'ın ailesinin yanı sıra sınıf arkadaşları ve Belek Limak Ortaokulu Müdürü Eren Kansu, Serik ilçesi Belek Mahallesi'ndeki mezarlıkta bir araya geldi. Pınar'ın mezarına çiçek bırakılıp, dua edildi.

Pınar'ın babası ve Güvenli Sokaklar, Yaşam Hakkı Savunma Derneği Başkanı Murat Pınar, gazetecilere, kızının ölümünden bir yıl geçtiğini ve acısının her geçen gün katlanarak arttığını söyledi.

Annesi Derya Pınar, kızının resmine sarılarak gözyaşı döktü.

Arkadaşlarından Yiğit Yorulmaz, Pınar'ın iyi bir arkadaş olduğunu belirterek, onu bu şekilde kaybettikleri için üzgün olduklarını kaydetti.

Mahra Melin Pınar, Belek Mahallesi'nde geçen yıl 5 Mart'ta sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun çarpması sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 23 gün sonra hayatını kaybetmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandıAntalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Amasya'da tırla çarpışan taksinin sürücüsü öldüAmasya'da tırla çarpışan taksinin sürücüsü öldü
Doğanşehir'de depremzedelere sıcak yuva olacak 952 kalıcı konut için çalışmalar sürüyorDoğanşehir'de depremzedelere sıcak yuva olacak 952 kalıcı konut için çalışmalar sürüyor
Anahtar Kelimeler:
antalya Serik Belek Mahra Melin Pınar ölüm yıldönümü

Antalya Namaz Vakitleri 28 Mart Salı

İmsak
05:22
Sabah
06:43
Öğle
13:08
İkindi
16:38
Akşam
19:22
Yatsı
20:38
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.