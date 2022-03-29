Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan çocuğun cenazesi adli tıptan alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde 23 gün önce sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanan 10 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi, adli tıptaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Belek Mahallesi'nde köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Küçük kızın babası Murat, annesi Derya Pınar ve yakınları, adli tıp kurumunun önüne geldi. Gözyaşı döken ve ayakta durmakta güçlük çeken anneyi, yakınları koluna girerek araca götürdü.

Yakınları tarafından teslim alınan cenaze, defnedilmek üzere toprağa verileceği Serik ilçesi Belek Mahallesi'ne götürüldü.

Öte yandan, anne, baba, dede ve teyzelerinin, dün hastaneye gelerek nabzı düşen ve fenalaşan Pınar ile son kez vedalaştığı öğrenildi.

Mahra Melin Pınar, 5 Mart'ta sahipsiz köpeklerden kaçarken İrfan Y'nin kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun altında kalmış, ağır yaralanan çocuk, götürüldüğü Serik'teki hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Çocuğun beyninde pıhtı atması nedeniyle yapılan ikinci ameliyatla sağ bacağı diz üstünden kesilmişti. Pınar, dün hastanede hayatını kaybetmişti.

