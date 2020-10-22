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Antalya'da sahte dolar operasyonu

ANTALYA HABERLERİ  | 22.10.2020 18:50 | Son Güncelleme

Operasyonda sahte 4 bin 150 dolar ele geçirildi

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen sahte dolar operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede 6 farklı marketten yapılan alışverişlerde sahte dolar kullanıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince belirlenen şüphelilerin kiraladıkları araç, Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'nde durduruldu.

Yapılan aramada, 4 bin 211 dolar, 5 bin 420 Türk lirası, 32 paket sigara ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Ele geçirilen 4 bin 150 doların sahte olduğu tespit edildi.

Araçta bulunan yabancı uyruklu şüpheliler Y.L, A.S. ve S.R. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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