Antalya'da salgın sürecinde "arabada sinema" keyfi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde, uzun süre evde kalan vatandaşlara moral olması için "arabada sinema" etkinliği düzenlendi.

Alanya Belediyesi, salgın sürecinde vatandaşlara moral vermek için Alanya Belediyesi binası arkasındaki açık park alanına dev ekranlarda sinema sistemi kurdu.

Yaklaşık 60 aracın alındığı alanda vatandaşlar 7. Koğuştaki Mucize filmini seyretti.

Etkinliğe katılarak arabada film izleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle yaşadıkları olumsuz günlerin verdiği̇ stresi bir nebze hafifletmek adına sinema etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Vatandaşların yüzlerinde bir tebessüm oluşturmayı amaçladıklarını anlatan Yücel, "Etkinliğe katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Normalleşme sürecini tehlikeye atmamak adına maske takmaya, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya özen gösterelim. Özellikle kalabalık ortamlardan kaçınalım, evlerimizde kalalım." dedi.

Belediye tarafından arabalı sinema gecesine katılan vatandaşlara girişte hatıra bilet verildi. Kovid-19 tedbirleriyle ilgili genel bilgilendirme yapılıp maske ve kolonya dağıtıldı.

