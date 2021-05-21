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Antalya'da sanayi sitesinde kaçak silah operasyonu

21.05.2021 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da sanayi sitesinde kaçak silah operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K'nin Konya'dan silah getirip satacağı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin, sanayi sitesinde bulunan iş yerine yapılan operasyonda, 6 tabanca, 7 şarjör, 35 kök kenevir bitkisi ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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