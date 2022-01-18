Antalya'da şantaj ve dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şantaj ve dolandırıcılık zanlısı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şantaj yaptıkları kişilerden "isimlerini teknik takip listesinden çıkaracakları" vaadinde bulunarak yüklü miktarda para aldıkları tespit edilen şüpheliler D.D. ve M.E.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda adreslerinde 19 sahte doküman, 2 cep telefonu, ses kayıtlarının bulunduğu CD ve 2 SİM kart ele geçirilen şüphelilerden D.D. gözaltına alındı.

Diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.



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