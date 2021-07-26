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Antalya'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 Rus turist yaralandı

26.07.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 Rus turist yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 Rus turist yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 07 E 2513 plakalı kiralık otomobil, Demirtaş Mahallesi Topbaşı mevkisinde yaklaşık 10 metrelik şarampole devrildi.

Kazada, araçtaki Rus uyruklu 4 turist yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı turistler, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Turistlerin kiraladıkları araçla Sapadere Kanyonu turuna çıktıları sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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