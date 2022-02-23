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Antalya'da savunma sporu öğrenen ev hanımları şiddete karşı daha güçlü

23.02.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kepez Belediyesinin açtığı ücretsiz tekvando kursuna katılan 40 kadın, lisanslı sporcu olmayı başardı - Tekvando öğrenen Hilal Tangün: - "Kızlarım tekvando yaptığımı görünce heveslenmeye başladı. Şimdi kızlarım beni örnek alıyor ve gurur duyuyor"

GÜLSEM ADAM - Antalya'da aralarında yerleşik yabancı kadınların da bulunduğu 60'a yakın ev hanımı, belediye bünyesinde açılan tekvando kursunda savunma sporu öğreniyor.

Kepez Belediyesi, kadına karşı şiddetle mücadele çalışmaları ve spora teşvik amacıyla ev hanımlarının katılımına uygun ücretsiz tekvando kursu açtı. Kursa ilçede yaşayan ve aralarında yerleşik yabancıların da bulunduğu 60 civarında kadın kayıt yaptırdı.

Kadına yönelik şiddeti önlemek için farkındalık da oluşturan kurs, haftada 2 gün antrenör Derya Uyankaya eşliğinde veriliyor. Antrenmanlara gelen 40 ev hanımı ise gösterdikleri başarı ile lisanslı tekvandocu oldu.

- Salona çocuklarıyla gelen de var

Ev hanımlarının tekvando öğrendiği salon sadece kadınlara ev sahipliği yapmıyor. Antrenmanlara çocuklarıyla gelen ebeveynler de onlara iyi örnek oluyor. Çocuklarını da spora teşvik eden ev hanımları, antrenmanın ardından toplu olarak salonun yanındaki belediye kütüphanesine giderek çocuklarıyla kitap okuyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AA muhabirine, belediye olarak kadınların evlerinden çıkıp sosyal hayatın içerisinde olmalarını istediklerini ifade etti.

Kadınlara yönelik farklı projeleri desteklemeye çalıştıklarını belirten Tütüncü, şunları dile getirdi:

"Eğitimi alan hanımefendilerin geri dönüşümleri muhteşem oluyor, tekvando eğitiminden sonra evlerine gittikleri zaman ailelerine güzel bir enerjiyle sarılıyorlar ve bu da ailenin bütünlüğü konusunda son derece önemli. Ev hanımlarını evden çıkarıp sosyal hayatın içerisinde hayatı çok boyutlu yaşamalarını sağlamak istiyoruz. Tekvando ile hayata tutunma işin bir kısmı ama onun dışında birçok proje uyguluyoruz ve ilerleyen süreçte bunları çeşitlendireceğiz."

- Kadına şiddete karşı farkındalık oluşturuluyor

Tekvando Antrenörü Derya Uyankaya ise kursla kadınlara tekvando eğitimi verme hayalini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Kadına yönelik şiddet ve cinsel istismara karşı bir şeyler yapma ihtiyacı duyduğunu aktaran Uyankaya, Kepez Belediyesi Spor Kulübü aracılığıyla ev kadınlarına tekvando eğitimi vermeye başladığını dile getirdi.

Uyankaya, "4 ay gibi bir sürede güzel bir enerji yakaladık. Ev kadınlarından çok güzel dönüşler aldık. Ev hanımı olmaktan öteye gittiler. Sadece yemek yapan, çocuk dünyaya getiren ev kadınlarının farklı işlerde de başarılı oldukları ortaya çıktı. Kendilerine olan özgüvenleri arttı." ifadelerini kullandı.

- Kadınlar mutlu

Tekvando kursuna devam eden Hilal Tangün ise kızlarını spora yönlendirmek için araştırma yaptığı sırada ev hanımları için açılan tekvando kursundan haberdar olduğunu söyledi.

Kızlarının tekvando eğitimi almak istememesi üzerine kendisinin kursa başladığını anlatan Tangün, "Kızlarım tekvando yaptığımı görünce heveslenmeye başladı. Şimdi kızlarım beni örnek alıyor ve gurur duyuyor. Yeni kayıt dönemini sabırsızlıkla bekliyor." dedi.

Tangün, ev işlerinin stresinden uzaklaştıkları için de mutlu olduğunu dile getirdi.

Eşiyle evlendikten sonra Müslüman olan ve ismini değiştiren Hollanda asıllı ev hanımı Rabia Yücel ise 13 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve 2 çocuğunun olduğunu anlattı.

Yücel, 5 aydır tekvando eğitimi aldığını belirterek, "Eşime tekvandoya gideceğimi söyleyince bana güldü. Şimdi ise destekliyor. Kuşak sınavında çocuk gibi heyecanlanıyoruz. 10 yaşındaki oğlumla derse giriyoruz. Diğer ev hanımlarıyla çok güzel bir ortam yakaladık." diye konuştu.

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