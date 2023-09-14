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Antalya’da sazlık yangınına havadan ve karadan hızlı müdahale

14.09.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan etkili müdahaleyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Dolbazlar ve Şişeler Mahallesi sınırında Zetinlibelen Mevkiinde çıktı. Alınan bilgiye göre, kamışlık alanda çıkan yangın, Orman İşletme ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler tarafından söndürüldü. Ekipler, portakal bahçeleri arasında dere yatağında yanmakta olan kamışları söndürerek, yangının portakal bahçesine zarar vermesini önledi. Yangına karadan yapılan müdahalenin yanında havadan da 2 helikopter müdahalede bulundu. Diğer taraftan, aynı bölgede geçmiş yıllarda da yangın çıktığı bildirildi.

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