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Antalya'da sebze hasadında hareketlilik sürüyor

13.04.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca: - "Havalar ısınıyor buna bağlı olarak üretim alanlarımızda hasat yoğunlaştı, ürün fiyatlarında düşüşler olacak. Geçtiğimiz aylarda gördüğümüz fiyatları bir daha görmeyeceğiz" - "Türkiye'deki domates üretiminin yüzde 21'i, örtü altı domates üretiminin ise yüzde 60'ı ilimizde üretiliyor"

GÜLSEM ADAM - Türkiye'nin sebze üretiminde önemli yere sahip Antalya'da, havaların ısınmasıyla ve buna bağlı olarak seralardaki ürünlerin hızlı olgunlaşmasıyla hasatta hareketlilik yaşanıyor.

Yaş sebze ve meyve başta olmak üzere çeşitli tarımsal üretimde adından söz ettiren Antalya'da, tarım işçileri yaz kış demeksizin sera ve tarlalarda üretim yapmaya devam ediyor.

Sabah erken saatlerde üretim sahasına inen işçiler domatesten bibere, maruldan maydanoza kadar tarımsal üretim gerçekleştiriyor.

Havaların ısınmasıyla ürünlerin istenilen olgunluğa erişmesiyle seralarda da hasat yoğunluğu yaşanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, Antalya olarak tarımın başkenti konumunda olduklarını söyledi.

Ağırlıklı olarak üretimin örtü altında domates, biber, patlıcan ve kabaktan oluştuğunu belirten Karaca, "Yaklaşık 360 bin hektar tarım arazimiz var, bunun yaklaşık yüzde 10'u, yani 320 bin dekarı örtü altı üretimi oluşturuyor. Türkiye'deki örtü altı tarım arazisinin yüzde 40'ı ilimizde. Bu anlamda 2021 yılı itibarıyla 19,3 milyar liralık bitkisel üretim değeriyle Türkiye'de birinci sıradayız." dedi.

Karaca, son zamanlarda dünyadaki emtia fiyatlarında artış yaşandığını ve bu artışın sebze fiyatlarına da yansıdığını ifade etti.

- "Hasat yoğunlaştı, ürün fiyatlarında düşüşler olacak"

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de havaların soğuk olmasının tarımsal ürün fiyatlarını etkilediğini vurgulayan Karaca, şunları dile getirdi:

"Dünyadaki gelişmelerden dolayı diğer ürünlerde olduğu gibi sebze ürünlerinde de fiyatlar yüksekti. Bunları etkileyen faktörlerden biri soğuk bir kış geçirdik ve ürünlerin olgunlaşması gecikti. 1987'den beri en soğuk mart ayını geçirdik. Bundan dolayı ürünlerin olgunlaşması gecikince arzdan dolayı ürün fiyatları biraz yükseldi. Havalar ısınıyor buna bağlı olarak üretim alanlarımızda hasat yoğunlaştı, ürün fiyatlarında düşüşler olacak. Geçtiğimiz aylarda gördüğümüz fiyatları bir daha görmeyeceğiz. Şu an seralarda hummalı çalışma devam ediyor. Bizim üretim alanımız gerilemedi, aksine sürekli artıyor. Son 20 yılda Antalya olarak sebze üretiminde yüzde 85 artmış."

Antalya'nın sahil kısmında örtü altı üretimin haziran ayının sonuna kadar devam edeceğini belirten Karaca, temmuz ayı başında ise yaylalarda örtü altı üretiminin başlayacağını, üretimin hiç durmadan devam ettiğini aktardı.

- "Birçok sebze üretiminde Türkiye'de birinci durumdayız"

Antalya'da yılda 2 milyon 800 bin ton domates üretiminin gerçekleştirildiğinin altını çizen Karaca, "Türkiye'deki domates üretiminin yüzde 21'i, örtü altı domates üretiminin ise yüzde 60'ı ilimizde üretiliyor. Bunun yanında biber üretimi yaklaşık 500 bin ton, patlıcan üretimi 500 bin ton. Antalya olarak birçok sebze üretiminde Türkiye'de birinci durumdayız." diye konuştu.

Dünyada tarımsal üretimde kullanılan teknolojinin tamamının Antalya'da kullanıldığına dikkati çeken Karaca, üreticilerin yeniliğe açık olduğunu ve firmaların tarım teknolojisine büyük yatırımlar yaptığını anlattı.

- "Serada yaz kış üretim yapıyoruz"

Üretici Salih Eryiğit, Aksu ilçesinde 25 dönümlük alanda örtü altı üretim yaptıklarını belirtti.

Serada üretimin yoğun şekilde devam ettiğini aktaran Eryiğit, "Havanın sıcak olması hasadı etkiliyor, ürünler daha çabuk olgunlaşıyor. Biz teknolojiyi kullanıyoruz, serada yaz kış üretim yapıyoruz. Seramızda dekar başına 20-25 ton verim alıyoruz. Ekim ayında dikim yapıyoruz ve sürekli hasat devam ediyor. Çok zahmetli bir iş, bir çocuğa nasıl bakıyorsak ürünlerimize de o şekilde bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

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