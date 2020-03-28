Antalya'da şehirler arası otobüs seferlerine yönelik sıkı tedbirler alındı

Antalya'da, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs seferlerine yönelik kararlara uymayanlar, 3 bin 150 lira idari para ile iki aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, İçişleri Bakanlığının yayımladığı Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs seferlerine ilişkin, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, salgının önlenmesine yönelik önemli kararlar alındığı, şehirler arası otobüs seferlerinin Valilik izniyle yapılabileceği belirtildi.

Vatandaşların bulundukları yerde kalmalarının esas olup, ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 günde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayanların şehirler arası yolculuk yapmasının Valilik izniyle gerçekleştirileceği ifade edildi.

İller arasında seyahat etmesi zorunlu olanların, valilik ve kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kuruluna başvuracağı, uygun görülmesi halinde seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde "şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi" düzenleneceği bildirildi.