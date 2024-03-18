Antalya'da şehit ve gazi ailelerinden tek tip kıyafetle 18 Mart'a özel klip

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şubesince Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımlanan, hava ve su altı gösterilerine de yer verilen klip için tek tip kıyafet giyen şehit ve gazi aileleri, Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Yurdakul, yaptığı açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılını işaret diliyle de kutlayan şehit ve gazi ailelerinin, Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için yaklaşık bir ay önce çalışmalara başladığını belirtti.

Kentteki çeşitli okullarda öğrencilerle bir araya gelerek şehitlik, gazilik, vatan ve bayrak sevgisi üzerine konferanslar yaptıklarını kaydeden Yurdakul, "Ayrıca Antalyaspor'u da ziyaret ederek futbolcular ve yönetim kurulu ile 'Çanakkale geçilmez' afişi açtık. Bir aylık süreçte özel olarak hazırladığımız, hava ve su altı gösterilerinin de bulunduğu videoda emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

