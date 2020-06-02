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Antalya'da serada yetiştirilen rengarenk orkideler sahiplerini bekliyor

ANTALYA HABERLERİ  | 02.06.2020 13:34 | Son Güncelleme

Serik Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu: - "İlçemizdeki 60 dönümlük serada kesme orkidecilik yapan işletme, Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. Bölgeye ekonomik anlamda katkısı büyük"

Antalya'nın Serik ilçesinde, serada yetiştirilen rengarenk orkideler, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Serada yetiştirilen kesme orkideler, özellikle düğün organizasyonları ve Anneler Günü gibi önemli günlerde tercih ediliyor.

Rengarenk orkideler, çiçekleri açtıktan sonra kesilerek sapları içerisinde özel sıvı bulunan tüpler içerisine konuluyor. Bu özel sıvılı tüp sayesinde ömrü uzayan çiçekler, genelde iç pazarda tercih ediliyor.

Serik Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, örtü altı tarımın yaygın olduğu ilçede, sebzenin yanı sıra kesme çiçek üretiminin de yapıldığını söyledi.

Kesme çiçeklerden en çok dikkati çekenin orkide olduğunu vurgulayan Çömezoğlu, "İlçemizdeki 60 dönümlük serada kesme orkidecilik yapan işletme, Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. Bölgeye ekonomik anlamda katkısı büyük." dedi.

Kesme orkide yetiştiricisi Kadir Erdem ise 2008'de kesme orkide üretmeye başladıklarını bildirdi.

Geçmiş yıllarda çok iyi seviyede olan satışların, bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle durma noktasına geldiğini anlatan Erdem, "Çiçeklerimiz açtı, müşteri bekliyor. Türkiye'de kesme orkidecilik yapan firma sadece biz varız. Sezonda 20 ile 30 bin dal kesme orkide satıyoruz. Genellikle pazarımız İstanbul. Antalya'da ise oteller alıyor. İhracat genellikle saksı olarak yapıldığı için kesme orkideleri ihraç etmiyoruz." diye konuştu.

Erdem, orkidelerin soğukta vazo ömrünün 1-1,5 ay, yaz aylarında ise 1 hafta 10 gün kadar olduğunu ifade etti.

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