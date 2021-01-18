Antalya’da seralarda sazlı sözlü ’Don’ nöbeti başladı

Antalya’nın Serik ilçesinde örtü altı üreticilerin sazlı sözlü don nöbeti başladı. Ürünlerini dondan korumak için gece boyunca serada soba yakması gereken çiftçiler, sabaha kadar sazlı sözlü türkülere eşlik edip oynayarak don nöbetine başladı.

Türkiye’nin en önemli örtü altı üretim merkezlerinden Serik’te hava sıcaklığının 3-4 dereceye düşmesiyle birlikte çiftçiler, ürünlerini dona karşı korumak için nöbete başladı. Gündüzden hazırladıkları soba ve odunlarını gece ateşleyen üreticiler, don nöbetinde uyumamak için de bir araya gelip sazlı sözlü eğlence düzenledi. Ürünlerini dondan korumak için gece boyunca serada sobalara odun atan üreticiler, sık sık ürünleri kontrol etmeyi de ihmal etmedi. Üreticiler birbirlerini ziyaret ederek, çay içip çalınan saz ve söylenen türküler eşliğinde sohbet etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde iyice soğuyan havada ise hareketli oyun havasında oynayarak ısınmaya çalıştı.

“Mahsullerimiz zarar görmesin diye sobamızı yaktık”

Örtü altı üreticisi Hüseyin Özer, "Bugün burada hava sıcaklığının 4 derece olmasından dolayı mahsullerimiz zarar görmesin diye sobamızı yaktık. Burada komşularımızla, arkadaşlarımızla birbirimiz arasında yardımlaşarak bu nöbeti gerçekleştiriyoruz" dedi.