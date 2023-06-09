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Antalya'da servis aracının çarptığı Rus turist yaşamını yitirdi

09.06.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Serik ilçesinde servis otobüsünün çarptığı Rus turist yaşamını yitirdi.

Boğazkent Mahallesi Karmel mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 C 82167 plakalı otobüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Rus vatandaşı Mikhail Leontev'a (40) çarptı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, Rus turistin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgedeki bir otelde çalışan işçileri taşıdığı öğrenilen servis otobüsünün sürücüsü ise kaza yerine gelerek inceleme yapan polis ekibince gözaltına alındı.

Serik Devlet Hastanesi morguna götürülen Leontev'un cenazesi, cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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trafik kazası antalya Serik rus turist

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