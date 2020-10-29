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Antalya'da seyir halindeyken alkol alan motosiklet sürücüsüne para cezası kesildi

ANTALYA HABERLERİ  | 29.10.2020 16:22 | Son Güncelleme

Antalya'da seyir halindeyken alkol alan motosiklet sürücüsüne para cezası kesildi

Antalya'da seyir halindeyken alkol alan motosiklet sürücüsüne para cezası verildi.

Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'nda bir motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken içki içtiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri araştırma başlattı.

Ekipler, adresini tespit ettiği sürücü A.I'ya "Ehliyetsiz araç kullanmak, kask takmamak" suçlarından 2 bin 605 lira ceza kesti.

Ayrıca, sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlamasıyla adli soruşturma başlatıldı.

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