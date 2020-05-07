YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya’da sıcaklıklar arttı, arılar yaylaya taşındı

Antalya’da sıcaklıklar arttı, arılar yaylaya taşındı

ANTALYA HABERLERİ  | 07.05.2020 11:47 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının artmasıyla çoğu kişinin yüksek rakımlı yerlerdeki yazlıklarına gittiği Antalya’da bal üreticileri de arılarını yaylalara taşıdı.Antalya’da sahil bölgelerde hava sıcaklığının artması nedeniyle vatandaşlar yüksek rakımlı yerleri tercih ederken, Korkuteli’nde bal üreticileri arılarını yaylalara taşıdı.

Hava sıcaklığının artmasıyla çoğu kişinin yüksek rakımlı yerlerdeki yazlıklarına gittiği Antalya’da bal üreticileri de arılarını yaylalara taşıdı.
Antalya’da sahil bölgelerde hava sıcaklığının artması nedeniyle vatandaşlar yüksek rakımlı yerleri tercih ederken, Korkuteli’nde bal üreticileri arılarını yaylalara taşıdı. İlçeye bağlı yayla mahalleler, bal üreticilerine ev sahipliği yapıyor. Bölge zengin bitki çeşitliği sayesinde arıların üretimine olumlu katkı sağlıyor. Yaylada bal üretiminin başladığını söyleyen üretici Derya Gürler, kaliteli bal üretebilmek için yıl boyunca yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Yıl içinde bölgenin değişik noktalarında konaklattıkları arılarını yaz sezonunda Osmankalfalar mahallesinin yükseklerine çıkarttıklarını belirten Gürler, “Arılarımız bal yapmaya başladı. Bu bölgede Eylül ayının sonuna kadar bal yapımı sürüyor” dedi.
Arıcılık yaparak geçimini sağlayan Derya Gürler, bu yıl bal konusunda umutlu olduklarını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden... İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden...
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Antalya Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
04:17
Sabah
05:50
Öğle
12:59
İkindi
16:46
Akşam
19:58
Yatsı
21:24

Antalya Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Çoban Eczanesi
Muratpasa
Doğugarajı Sağlık Eczanesi
Muratpasa
Elif İnce Eczanesi
Muratpasa
Esra Çelik Eczanesi
Muratpasa
Kerem Eczanesi
Muratpasa
Ünal Eczanesi
Muratpasa
Alya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Antalya ve 6 ilde giriş çıkış yasağı kalktı

Antalya ve 6 ilde giriş çıkış yasağı kalktı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Koronayı yenen Sefa Gülmez: "90 kilo girdim, 78 kilo çıktım"

Koronayı yenen Sefa Gülmez: "90 kilo girdim, 78 kilo çıktım"

Yeni Hakim ve Savcı göreve başladı

Yeni Hakim ve Savcı göreve başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.