Antalya'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah ve mühimmat kaçakçılığı ile uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Aksu ilçesi Serik Caddesi'nde durdurulan araçta yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu, 18 ruhsatsız tabanca ve 18 şarjör ele geçirildi.

Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

