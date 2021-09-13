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Antalya'da silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen iki şüpheli yakalandı

13.09.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen iki şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen iki zanlı gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, şüpheliler D.C. ve H.M'nin Konya'dan yasa dışı yollarla temin ettikleri tabancaları Manavgat'a getirip satacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kasaplar Mahallesi'nde durdurulan zanlıların aracında yapılan aramada 20 tabanca ve bu tabancalara ait 20 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.C. ve H.M'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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