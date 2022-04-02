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Antalya'da silahla vurulmuş ceset bulundu

02.04.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da silahla vurulmuş ceset bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sırtından silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Sarılar Mahallesi Kümeevler mevkisinde yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye İlçe Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede silahla vurularak öldüğü tespit edilen kişinin, 25 yaşındaki Selim İ. olduğu belirlendi.

Cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya Manavgat

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