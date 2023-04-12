YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

12.04.2023 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da borç nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Kargıcak Mahallesi'nde müteahhitlik yapan Özgür Reisoğlu (48) ile inşaatta bekçi olarak çalışan E.B.(59) arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.B, yanında getirdiği av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu Reisoğlu'nu kasık kısmından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Reisoğlu, kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Şüpheli E.B. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnşaat bekçisi tartıştığı müteahhidi tüfekle vurarak öldürdüİnşaat bekçisi tartıştığı müteahhidi tüfekle vurarak öldürdü
Rus milyarder Abramoviç'in yatı "My Solaris" Marmaris'teRus milyarder Abramoviç'in yatı "My Solaris" Marmaris'te
Uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklamaUyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya tartışma ölü silahlı kavga

Antalya Namaz Vakitleri 12 Nisan Çarşamba

İmsak
04:58
Sabah
06:21
Öğle
13:03
İkindi
16:42
Akşam
19:35
Yatsı
20:54

Antalya Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Çarşamba

Elif metin eczanesi
Aksu
Rüzgar eczanesi
Muratpasa
Kavuklu eczanesi
Kas
Onur eczanesi
Kemer
Ata eczanesi
Demre
Sezin eczanesi
Muratpasa
Dal eczanesi
Dosemealti
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.