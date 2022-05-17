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Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

17.05.2022 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Antalya'da iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3805 Sokak'ta iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silah ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis, güvenlik önlemi aldı. Kovalamaca sonucu silahla kaçan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekipler, çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, olayda kullanılan iki tabanca ile sopaları ele geçirdi.

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