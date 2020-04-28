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Antalya’da sinekle mücadele devam ediyor

ANTALYA HABERLERİ  | 28.04.2020 11:37 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın 102 mahallesinde yaz sezonu öncesi sinekle mücadele çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın 102 mahallesinde yaz sezonu öncesi sinekle mücadele çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor. 160 kişiden oluşan 80 ekip Alanyalıların rahat bir yaz geçirmesi için çalışıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, 160 kişiden oluşan 80 ekiple Alanya’nın dört bir yanında hem sinekle mücadele hem koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını haftanın 7 günü aralıksız sürdürüyor. Sinekle mücadele ve larvasit çalışmaları kapsamında 10 ekip Alanya kırsalındaki 68 mahallede, 55 ekip de Alanya merkezi ve çevre mahallelerde vatandaşların yaz aylarında sivrisinek ve haşerelerden rahatsız olmaması için çalışıyor. Çalışmalar kapsamında binaların bodrumları, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları, göletler, sulama ve yüzme havuzları, arıtma tesisleri kısacası sivrisineklerin üreyebileceği tüm yerler ilaçlanıyor.
Diğer yandan 30 kişiden oluşan 15 ekip ise Alanya’da koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları da devam ediyor. Kaymakamlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’daki birimleri, hastaneler, sağlık ocakları, devlet kurumları, üniversiteye bağlı fakülteler, toplu ulaşım araçları, otobüs durakları, öğrenci yurtları ve yoğunluğun fazla olduğu yerler, düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

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