YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 341 kişiye ceza kesildi

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 341 kişiye ceza kesildi

31.05.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 341 kişiye ceza kesildi

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 341 kişiye 1 milyon 5 bin 73 lira ceza verildi.

Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istedi.

Paylaşımında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara yasal işlem yapıldığına dair bilgi veren Yazıcı, "Antalya'mızda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 341 kişiye 1 milyon 5 bin 73 lira idari para cezası uygulanmıştır. Evlerinde kalarak ve alınan tedbirlere uyarak vaka sayılarının düşmesine katkı sağlayan tüm Antalyalılara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! 21 yaşındaki genç ağaca asılı halde ölü bulundu Korkunç olay! 21 yaşındaki genç ağaca asılı halde ölü bulundu
Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Vardar, UNDP ile sürdürülebilir turizm alanında farkındalık yaratacaklarını belirttiJolly Yönetim Kurulu Başkanı Vardar, UNDP ile sürdürülebilir turizm alanında farkındalık yaratacaklarını belirtti
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Anahtar Kelimeler:
antalya Ceza

Antalya Namaz Vakitleri 31 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:51
Sabah
05:33
Öğle
13:00
İkindi
16:50
Akşam
20:17
Yatsı
21:51

Antalya Nöbetçi Eczaneler31 Mayıs Pazartesi

Atilla Eczanesi
Muratpasa
Candemir Eczanesi
Muratpasa
Çamlılar Eczanesi
Muratpasa
Doğugarajı Sağlık Eczanesi
Muratpasa
Kök Eczanesi
Muratpasa
Türker Eczanesi
Muratpasa
Erdoğan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Mersin'de dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespiti yapılıyor

Mersin'de dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespiti yapılıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Osmaniye'de iki aile arasında çıkan tartışmada yakılmak istenen evde hasar oluştu

Osmaniye'de iki aile arasında çıkan tartışmada yakılmak istenen evde hasar oluştu

Diyarbakır'da petrol keşfedilen Akoba-1 kuyusunda üretim hareketliliği yaşanıyor

Diyarbakır'da petrol keşfedilen Akoba-1 kuyusunda üretim hareketliliği yaşanıyor

GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 22 gözaltı kararı

GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 22 gözaltı kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.