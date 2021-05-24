Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 361 kişiye ceza kesildi

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 361 kişiye 1 milyon 114 bin 957 lira ceza uygulandı.

Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istedi.

Paylaşımında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara yasal işlem yapıldığına dair bilgi veren Yazıcı, "Antalya'mızda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 361 kişiye 1 milyon 114 bin 957 lira idari para cezası uygulanmıştır. Vaka sayılarımız düşmeye devam ediyor. Tedbirlere riayet eden ve evlerinde kalan tüm Antalyalılara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

