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Antalya'da "Spora Gönül Ver" Projesi ile görme engelli ve engelsiz bireyler bir araya gelecek

29.06.2021 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da "Spora Gönül Ver" Projesi ile görme engelli ve engelsiz bireyler bir araya gelecek

Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü tarafından görme engelli ve engelsiz bireyleri bir araya getirmek ve engellilerin spora katılımını artırmak amacıyla "Spora Gönül Ver" projesi hazırlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği ve Antalya Valiliği, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği ile Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen proje için Muratpaşa Belediye Kültür Salonu'nda tanıtım programı düzenlendi.

Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Fevzi Ünver, burada yaptığı konuşmada, proje ile görme engelli spor branşlarında altyapının güçlendirilmesini hedeflendiklerini bildirdi.

Kulübün uzun bir süredir görme engellilerin spor branşlarında karşılaşılan eksikliklerle ilgili çalışma yaptığını anlatan Ünver, "Çalışmalarımızda özellikle golbol gibi sporlarda eksikliklerimiz olduğunu gördük. İyi sporcular ve hakemler yetiştirmemiz gerektiğini belirledik." dedi.

Çalışmalarda sürdürülebilir başarıyı hedeflediklerini dile getiren Ünver, il genelinde spor yapmayan görme engelli bırakmayacaklarını belirtti.

Proje koordinatörü Hüseyin Demir de proje kapsamında 60 engelli ve 40 engelsiz bireyin golbol, B1 futbol, futsal, satranç, judo, yüzme, atletizm ve halter branşlarında bir araya geleceğini kaydetti.

Antalya Bilim Üniversitesi Spor Faaliyetleri Yöneticisi Muttalip Gökhan Dinçer, Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Oğuz Özdemir, Muratpaşa Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Sarı ile Antalya Gençlik ve Spor il Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

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