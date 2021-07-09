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Antalya’da su dinamosu ve kablo hırsızlığına karıştığı öne sürülen zanlı tutuklandı

09.07.2021 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da su dinamosu ve kablo hırsızlığına karıştığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir tarım işletmesine ait seradan 4 su dinamosu ve kablolarının çalışmasıyla ilgili yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Yukarıçatma Mahallesi'ndeki bir işletmeye ait seralardan 40 bin lira değerinde 4 dinamo ve kablolarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Tanıkların beyanları ve bölgede bulunan kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler, kimliklerini belirlediği 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Dinamo ve kablolar ise sahibine teslim edildi.

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