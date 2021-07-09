Antalya’da su dinamosu ve kablo hırsızlığına karıştığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir tarım işletmesine ait seradan 4 su dinamosu ve kablolarının çalışmasıyla ilgili yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Jandarma ekipleri, Yukarıçatma Mahallesi'ndeki bir işletmeye ait seralardan 40 bin lira değerinde 4 dinamo ve kablolarının çalınması üzerine çalışma başlattı.
Tanıkların beyanları ve bölgede bulunan kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler, kimliklerini belirlediği 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Dinamo ve kablolar ise sahibine teslim edildi.
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