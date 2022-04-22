Antalya'da su tankeri çalan şüpheli yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2,5 tonluk su tankerini çalan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşağıl Mahallesi'nde 2,5 tonluk özel yapım su tankerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin kimliğini belirledi.

Şüphelilerden M.G’yi gözaltına alan ekipler, H.U’nun yakalanması için çalışma başlattı.

Serik ilçesinde sanayi sitesindeki bir iş yerinde bulunan su tankeri ise sahibine teslim edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz