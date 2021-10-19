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Antalya'da suç örgütü operasyonunda 14 kişi yakalandı

19.10.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da suç örgütü operasyonunda 14 kişi yakalandı

Antalya'da polis ekiplerinin suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda, biri uzman çavuş 14 şüpheli yakalandı.

Varsak Şehit Uğur Gökcan Polis Merkezi amirliğine başvuran M.K, kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişi hürriyetini yoksun kılma ve nitelikli yağmaya uğradığını belirterek şikayetçi oldu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan detaylı çalışmada, şüphelilerin bu ve benzeri suçları gerçekleştirdikleri tespit edilerek detaylı çalışma başlatıldı.

Elebaşılığını F.K'nin yaptığı öne sürülen örgütün yüksek faizlerle verdikleri paraları alabilmek için yağma, nitelikle yağma, tehdit, silahla tehdit, hakaret, kasten yaralama, tefecilik, kişi hürriyetinden yoksun kılma eylemlerinde bulundukları değerlendirildi.

Şüphelilerin eylemlerinin ispatı için F.K. ve örgüt elemanları C.K, M.Ö, M.A, M.A, T.C, A.K, A.Ç, L.Ş, B.B, K.Ö, K.P. ve A.B'nin teknik ve fiziki takibine başlandı.

Yapılan çalışmada, örgütün yaptığı eylemler ile Manavgat İlçe Nüfus Müdürlüğünde çalışan A.S. ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş M.E.'den destek aldıkları belirlendi.

Teknik takip sonucu Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalışan A.Y'nin de şüphelilerle irtibatlı olduğu tespit edildi. İfadesi alınan A.Y. ile ilgili evrakın ayrıca ikmalen gönderileceği öğrenildi.

- Çok sayıda senet ele geçirildi

Şüphelilere ait Manavgat'taki 12 ev ve 5 iş yerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 21 cep telefonu, 23 sim kart, 7 bilgisayar, 9 USB flaş disk, 3 hafıza kartı, tablet ve hard disk olmak üzere toplamda 65 adet dijital materyal, çeşitli şirket ve şahıs adına düzenlenmiş çeşitli bankalara ait 53 çek, senet, ödeme protokolü, 50 para gönderme dekontu, çek kayıt dekontu, 3 tabanca, 1 otomatik tüfek, 32 bin 900 lira, 40 dolar ve 300 avro para ele geçirildi.

Gözaltındaki 14 şüpheli, Antalya Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi.

Olayla ilgili firari olan A.Ç'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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