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Antalya'da suç örgütü operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı

09.10.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da suç örgütü operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı

Antalya merkezli 9 ilde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 44 şüpheliden 12'si emniyetteki işlemlerin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 32 zanlıdan 1'i savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 16'sı tutuklandı, 6'sına ev hapsi cezası verildi, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, "silahlı suç örgütü kurma", "nitelikli yağma", "gasp", "yaralama", "tefecilik", "göçmen kaçakçılığı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlara karıştıkları belirlenen 44 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek, el telsizleri, araç çakar lamba ve sireni ele geçirilmişti.

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