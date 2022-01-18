Antalya'da suç örgütü operasyonunda 7 tutuklama

Antalya'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 7'si tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti başta olmak üzere değişik suçlara karıştıkları tespit edilen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından düzenlenen operasyonda örgütün ele başı olduğu iddia edilen S.T'nin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 zanlıdan 3'ü ifadelerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 7'si tutuklandı, 6 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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