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Antalya'da sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü öldü

02.09.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Demre ilçesinde sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İbrahim Sami Özek'in (21) kullandığı 07 BAS 962 plakalı motosiklet, Karabucak Mahallesi Bucak Sokak'tan geçen sulama kanalına devrildi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yarım istemesine üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Özek müdahalelere rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

Özek'in Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Demre Belediyespor'da futbol oynadığı öğrenildi.

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