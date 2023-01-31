Antalya’da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Sadık Yadırga (55) yönetimindeki 07 BD 025 plakalı otomobil, Karıncalı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına düştü.
Yoldan geçen Aziz Gül, kendi imkanları ile kanala girerek yaralanan sürücüyü çıkardı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik’teki özel hastaneye kaldırıldı.
Aziz Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Arkadan yolda gidiyordum. Aracın kanala düştüğünü gördüm. Hemen aracımı durdurdum, suya atladım. Araç içerisindeki şahsı arka koltuktan yaklaşık 15 dakika süren çabamla çıkarttım. Aracın içerisinde başka kimse yoktu." dedi.