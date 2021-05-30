Antalya'da sulama tankeriyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde sulama tankeriyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Burak Çınar'ın (21) kullandığı 07 NEZ 97 plakalı motosiklet, Cikcilli Mahallesi Hacıbaba Caddesi'nde aynı yönde seyreden Kerim Ö'nün yönetimindeki 07 HRS 92 plakalı sulama tankeriyle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Çınar, sağlık ekibince Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Çınar, yaşamını yitirdi.

Tanker şoförü gözaltına alındı.



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