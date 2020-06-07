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Antalya’da şüpheli araçtan uyuşturucu ve silah çıktı

ANTALYA HABERLERİ  | 07.06.2020 21:04 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu plakasız araçta ve şahıs üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Antalya’da şüpheli araçtan uyuşturucu ve silah çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu plakasız araçta ve şahıs üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Yayla Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde plakası bulunmayan araç şüphe üzerine Remzi Güven Caddesi üzerinde durduruldu. Araç içerisinde bulunan M.T’nin yapılan üst aramasında sağ ön cebinde 1 paket halinde 0,80 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet Suboxone hap, sol ön cebinden ise 5 adet beyaz renkli deva 2 ibareli hap ele geçirildi. Araçta yapılan aramada ise şoför koltuğunun alt kısmında 1 adet ruhsatsız tabanca, silaha ait şarjör içerisinde takılı vaziyette 8 adet fişek ve sağ ön yolcu koltuğu alt kısmında ise 1 paket 0,43 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. M.T. hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak veya Bulundurmak ve 6136 SKM suçlarından, B.A. hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.

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Muratpasa
Beyza Eczanesi
Muratpasa
Fulya Eczanesi
Muratpasa
Gökyüzü Eczanesi
Muratpasa
Güzeloba Eczanesi
Muratpasa
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