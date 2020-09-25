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Antalya’da sürücülere yol çalışma uyarısı

ANTALYA HABERLERİ  | 25.09.2020 17:32 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle 28 Eylül Pazartesi günü Serik’te D 400 karayolu üzerinde kısmi yol kapatma ve şerit aktarımı yapılacak.Büyükşehir Belediyesi, D 400 karayolu Serik Caddesi Alanya-Antalya istikametinde bulunan köprü yaklaşımlarında oluşan sorunların giderilmesi için sıcak asfalt serimi ve bakım onarım çalışması yapacak.

Antalya’da sürücülere yol çalışma uyarısı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle 28 Eylül Pazartesi günü Serik’te D 400 karayolu üzerinde kısmi yol kapatma ve şerit aktarımı yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi, D 400 karayolu Serik Caddesi Alanya-Antalya istikametinde bulunan köprü yaklaşımlarında oluşan sorunların giderilmesi için sıcak asfalt serimi ve bakım onarım çalışması yapacak. Çalışmalar 28 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bakım onarım çalışması sırasında trafik güvenliği açısından yol daralma, kısmi yol kapatma ve şerit aktarımı işlemleri yapılacak. Yetkililer sürücülerin trafik uyarı levhalarını dikkate almaları konusunda uyarıda bulundu.

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Antalya Namaz Vakitleri 25 Eylül Cuma

İmsak
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Sabah
06:41
Öğle
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İkindi
16:18
Akşam
18:57
Yatsı
20:12

Antalya Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cuma

Azim Eczanesi
Muratpasa
Bayındır Eczanesi
Muratpasa
Cadde Eczanesi
Muratpasa
Canbey Eczanesi
Muratpasa
Gökçen Efe Eczanesi
Muratpasa
Selen Eczanesi
Muratpasa
Alya Eczanesi
Kepez
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