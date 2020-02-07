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Antalya’da taksi ücretlerine zam

ANTALYA HABERLERİ  | 07.02.2020 12:04 | Son Güncelleme

Antalya’da taksimetre açılış ücreti 4 TL’den 5 buçuk TL’ye yükselirken, kilometre ücreti 3.60 TL’den 4 TL’ye çıkarıldı.

Antalya’da taksi ücretlerine zam

Antalya’da taksimetre açılış ücreti 4 TL’den 5 buçuk TL’ye yükselirken, kilometre ücreti 3.60 TL’den 4 TL’ye çıkarıldı. Diğer yandan Türkiye’de en ucuz taksimetre ayar fiyatı da 397 lira ile Antalya’da uygulanmış oldu.
Antalya’da bugünden itibaren geçerli olmak üzere taksi ücretlerine zam yapıldı. Taksimetre açılış ücreti 4 TL’den 5 buçuk TL’ye yükseldi. Kilometre ücreti 3.6 TL’den 4 TL’ye çıkarıldı. Yeni tarifeye ilişkin değerlendirmede bulunan Antalya Şoförler Odası Başkanı Niyazi Özçelik, yeni tarifenin uygulamaya geçtiğini ve taksimetrelerde ayarlama işleminin başladığını aktardı. Özçelik, "Yüzde 12 civarında bir zam oldu. Tarife ücretlerinin yüksek olması esnafımızı da sıkıntıya sokuyor. Bu kapsamda taksimetre ayarı bazında İstanbul, Ankara ve diğer tüm illerde 425 liranın altında hiçbir fiyat yok. Bizim fabrika ile kıran kırana bir pazarlık yaptık ve 397 lirada anlaştık. Türkiye’de en ucuz taksimetre ayarı 397 lira ile Antalya’da uygulanacak. Esnafımızın haklarını korumak için bütün mücadelemizi verdik" şeklinde konuştu.

"Müşteri kaybetmememiz gerekiyor"
İndi bindi ücretinin 9 buçuk liraya geldiğini dile getiren Özçelik, "Daha iyi bir zam bekliyorduk ama müşteri de kaybetmememiz gerekiyor, bu manada bu fiyat da oldu. Diğer yandan Antalya 1 kilometre bazında Ankara ve İstanbul’dan ucuz" şeklinde konuştu.

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Elvan Eczanesi
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Gizem Eczanesi
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