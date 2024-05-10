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Antalya’da taksimetre ücretlerine zam

İHA İHA
10.05.2024 11:35
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Antalya’da artan maliyetler gerekçe gösterilerek taksimetre ücretlerine zam yapıldığı duyuruldu.

Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, tarifenin kent merkezinde 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacağını, ilçelerde ise 15 Mayıs’ta başlayacağını kaydetti.

Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, artan maliyetlerden dolayı zamlı tarifeye geçildiğini ve 1 Haziran tarihi itibariyle kent merkezinde taksimetre açılış ücretinin 20 TL’den 25 TL’ye çıktığını, kilometre ücretinin ise 30 TL olduğunu açıkladı. Alkan, ilçelerde ise tarife geçiş tarihinin 15 Mayıs olacağını kaydetti.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Alkan, "Artan maliyetlerden dolayı, taksici esnafımızın daha fazla mağduriyet yaşamaması adına, Birlik Başkanımız Adlıhan Dere öncülüğünde, tüm ilçe oda başkanlarımızla birlikte merkez ve ilçelerdeki esnafımıza, 1 Haziran’da geçerli olmak üzere taksimetre zammı alınmıştır" ifadelerine yer verdi.
Yeni tarife şu şekilde oluştu: Taksimetre açılış: 25 TL, kilometre ücreti: 30 TL, birim metre (100): 3 TL, saat ücreti: 120 TL, kısa mesafe ücreti: 100 TL, birim zamanı (1 dakika): 2 TL.

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Anahtar Kelimeler:
antalya

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