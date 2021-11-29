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Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı

29.11.2021 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Antalya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korkuteli ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine, zanlı B.M'yi motosikletiyle ilçe girişinde durdurdu.

Yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 267 sikke, 4 yüzük, 20 kolye ucu ve 1 broş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Objelerin, incelenmek üzere Elmalı Müze Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

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