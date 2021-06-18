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Antalya'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

18.06.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 25 tarihi eser ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sırtköy Mahallesi'nde ikamet eden N.B. ve M.E'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

Zanlılara ait evlerdeki aramada, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 5 taş heykel, 11 taş obje, 3 bronz kap, 5 bronz obje, bronz su matarası ile 3 av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

El konulan tarihi eserlerin incelenmek üzere Side Müze Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

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