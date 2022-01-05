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Antalya'da tarihi eser operasyonunda bir kişi yakalandı

05.01.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da tarihi eser operasyonunda bir kişi yakalandı

Antalya’nın Finike ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, kılıç, 173 takı, yüzük, mızrak ucu, madalyon, mühür, gümüş bileklik ve 950 Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

Operasyonda H.A. gözaltına alındı.

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