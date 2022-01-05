Antalya'da tarihi eser operasyonunda bir kişi yakalandı

Antalya’nın Finike ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, kılıç, 173 takı, yüzük, mızrak ucu, madalyon, mühür, gümüş bileklik ve 950 Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

Operasyonda H.A. gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz