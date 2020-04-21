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Antalya’da tarım işçilerinin barakasında yangın

ANTALYA HABERLERİ  | 21.04.2020 12:11 | Son Güncelleme

Antalya’da tarım işçilerin kaldığı barakalarda yangın çıktı, barakalar kullanılamaz hale geldi.Antalya’nın Serik ilçesinde tarım işçilerinin kaldığı barakalarda yangın çıktı.

Antalya’da tarım işçilerin kaldığı barakalarda yangın çıktı, barakalar kullanılamaz hale geldi.
Antalya’nın Serik ilçesinde tarım işçilerinin kaldığı barakalarda yangın çıktı. Serik ilçesine bağlı Yukarıkocayatak Mahallesi’nde çıkan yangında tarım işçilerinin kaldığı barakalar kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, tarım işçilerinin ihbarı ile olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken işçilerin kaldığı alan tamamen kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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