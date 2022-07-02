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Antalya'da tarım işçisi yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

02.07.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da tarım işçisi yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Antalya'da tarım işçisi yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir kişi yolda gördüğü cüzdanı sahibine teslim etti.

İlçede bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan Barış Kurtarıcı, aracının üzerine bıraktığı cüzdanı unutarak otomobiliyle yola çıktı.

Trafikte ilerleyen Kurtarıcı'nın cüzdanı bir süre sonra yola düştü ve içindeki paralar etrafa dağıldı.

Durumu fark eden tarım işçisi Ömer Uysal, aracını durdurup cüzdanı aldı ve paraları topladı. İçinde kimlik, para, sürücü belgesi ve banka kartları bulunan cüzdanın sahibine ulaşmak için Uysal, bir arkadaşından yardım istedi.

Uysal arkadaşının da yardımıyla kısa sürede cüzdanın sahibine ulaştı. Kumluca'ya dönen Kurtarıcı, Uysal ile buluşup cüzdanını ve 1385 lirasını teslim aldı.

Cüzdanına kavuşan Barış Kurtarıcı, gazetecilere, yakıt aldıktan sonra Finike ilçesine gitmek için yola çıktığını söyledi.

Telefonla aranması üzerine cüzdanının kaybolduğundan haberdar olduğunu anlatan Kurtarıcı, "Hayatımızda iyi ki iyi insanlar var, bu gibi durumlarda üzüntümüz büyümeden sona eriyor. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

Uysal ise ilçe merkezine gittiği sırada yol kenarında cüzdan ve bir miktar paranın etrafa dağılmış olduğunu fark ettiğini anlattı.

Kısa sürede cüzdan sahibine ulaştığını ifade eden Uysal, "Bu durum hepimizin başına gelebilir, insani olarak doğrusu sahibine teslim etmektir. Biz de bunu yaptık, çok mutluyum." diye konuştu.

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