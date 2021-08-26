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Antalya'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

26.08.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Mustafa Sarıca'nın kullandığı 07 DE 133 plakalı otomobil, Belek yolu Eminceler mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştıkları yerden kurtarılan sürücü Sarıca ile yanındaki B.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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